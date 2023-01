Die internationale Verständigung fördern – Wir bringen weiter Schulklassen zusammen

Gelegenheit zum Austausch

In der ersten Session wurden die Instrumente erklärt und selbst produzierte Vorstellungsvideos der Klassen gezeigt. Diese sorgten für (beabsichtigte) erste Schmunzler und Lacher und lockerten die Atmosphäre bei allen gleich auf.

In der zweiten Session wurden die Gruppen aufgeteilt und in die verschiedenen virtuellen Räume verteilt. Diese waren vorher bereits festgelegt worden, um ohne viel organisatorische Vorarbeiten schnell anfangen zu können. Hier wurden spezifische Fragen zum Beispiel zu Geografie, Kultur, Geschichte oder Schulbildung im jeweiligen Land und der Schule behandelt.

In der dritten Session war es dann an den Schülern, die Themen in den Breakout-Rooms frei zu wählen und die Zeit einfach zum Austausch zu nutzen. Themen wie Freizeitverhalten (auch das Thema Alkoholkonsum), Sport und Reisen wurden zum Teil mit Humor – bei gleichzeitigem Respekt – besprochen. So erfuhren alle Erhellendes und Unterschiedliches. Aber es gab auch zum Beispiel ein Thema, das nur in Deutschland zu Diskussionen führte: nämlich die Frage, wie denn der 2. Weltkrieg das heutige Leben noch beeinflusst. Das erzeugte eher ein Schulterzucken bei den Schülern aus Dänemark und Kenia, weil es eben dort nicht diese wichtige Dimension hat wie hierzulande.

In der gemeinsamen Abschlussrunde war sehr schön die Lernkurve zum Tool von Zoom und dem Equipment von Logitech zu beobachten. Manche Teilnehmer nutzten die technischen Mittel, um spielerisch neue Outfits und Um- felder zu kreieren, was den Spaß an diesen Sessions noch mal unterstrich. Viele SchülerInnen tauschten per Chat-Funktion ihre Instagram-Accounts aus, um weiter in Verbindung zu bleiben.