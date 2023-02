Was Schüler über unser digitales Austausch-Projekt denken

The program gave me a chance to socialize with students from other countries, which is something that rarely happens in Kenya. It was the best learning experience I had this year. We would love to have such a project again in our classroom so we can learn about each other more and expand our thinking capacity.

➡ Das Programm gab mir die Möglichkeit, Kontakte zu Schülern aus anderen Ländern zu knüpfen, was in Kenia selten der Fall ist. Es war die beste Lernerfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Wir würden gerne wieder ein solches Projekt in unserer Klasse durchführen, damit wir mehr übereinander lernen und unser Denkvermögen erweitern können.

Morin, 15 years old, Kenia Career aspirations: lawyer / Berufswunsch: Anwältin