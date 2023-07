Sollten Kinder in den Ferien lernen? Oder lieber faulenzen?

Lernen in den Ferien: Bitte nicht übertreiben!

"Ich werde so oft gefragt, ob Kinder in den Ferien lernen oder richtig freimachen sollen", erzählt die Berliner Lehrerin Viola Patricia Herrmann. "Dazu sage ich ganz klar: Kinder sollen in den Ferien lernen. Sie sollen lernen, wie die Natur im Frühling erwacht. Sie sollen lernen, was ihnen im Sommer zu ihrer Erholung guttut. Und sie sollen lernen, wie sich freie Tage ohne das Korsett des Schulalltags von ihnen selber sinnvoll gestalten lassen." All das sei Lernen fürs Leben und ist ungemein wichtig – in weiten Teilen sogar noch viel wichtiger als alltägliche Unterrichtsinhalte. "Lernen bedeutet nicht, dass man stundenlang am Schreibtisch über Arbeitsblättern brütet. Lernen darf leicht sein, es soll Freude machen und vor allem die Interessen der Kinder aufgreifen."

Natürlich spreche nichts dagegen, jeweils ein paar Minuten des Tages zu nutzen, um das in der Schulzeit Gelernte wieder zu reaktivieren (am besten spielerisch, man kann im Wald ja auch mal die Erdbeeren mit den Marienkäfern multiplizieren). Doch: "Schulkinder brauchen vor allem Erholung in den Ferien, um ihre Akkus wieder aufzutanken", sagt Viola Patricia Herrmann. Denn diese sei im Schulalltag bei den meisten sehr schnell wieder aufgebraucht. "Je entspannter Kinder aus den Ferien in den Unterricht zurückkehren, umso besser können sie sich konzentrieren. Also: Lernen in den Ferien? Bitte nur so, dass es Freude, Mehrwert und Regeneration für das Kind bringt."