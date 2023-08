"Mein Kind kommt in die Schule und kennt dort niemanden: Wird das zum Problem?"

Ganz alleine in einer Klasse ohne Freunde – schafft mein Kind das? Wird es sich wohlfühlen? Wie schnell findet es neue Kontakte, und leidet seine Konzentration vielleicht darunter, dass es den Einstieg in die Grundschule ohne die Unterstützung von Freunden bewältigen muss? Das fragen sich viele Eltern, wenn ihre Sprösslinge ohne Freunde in die erste Klasse kommen. Aus meiner Erfahrung als Grundschullehrerin kann ich sagen: Kinder sind weitaus anpassungsfähiger, als wir Eltern oft vermuten. Minis, die gänzlich ohne Freunde eingeschult werden, fühlen sich am Anfang zwar weniger wohl als diejenigen, die ein oder zwei Kita-Kumpels an ihrer Seite wissen. Ihnen fehlt ein Stück weit die Sicherheit, die vertraute Gesichter in einer fremden Umgebung mit sich bringen.