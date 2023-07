Einschulungsgeschenke: Unsere Top 9 für die Schultüte

Endlich ist es so weit: Der erste Schultag naht. Das ist nicht nur für die kleinen Abc-Schützen ein großer Schritt, sondern auch für uns Eltern. Und nicht selten blickt der Nachwuchs vor allem wegen der Geschenke für die Schultüte dem Schulbeginn freudig entgegen. Nach der Einschulungsprozedur in der Schule, dem ersten kurzen Besuch im Klassenraum inklusive einem vorsichtigen Beschnuppern der Lehrer und Mitschüler will der Nachwuchs am liebsten schnellstmöglich nach Hause rennen, um endlich die Schultüte zu öffnen.