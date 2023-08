Das sind die tollsten Einschulungstorten

In einem sind wir Eltern ganz besonders gut: im Wetteifern. Wer bastelt (oder kauft) die schönste Schultüte, wem fällt das originellste Einschulungsgeschenk ein, wer backt (oder kauft) die prunkvollste Einschulungstorte? Vorab sollten wir uns eins bewusst machen: Vergleichen ist auch hier wie so oft fehl am Platz. Klar wollen wir unseren Kids einen unvergesslich schönen ersten Schultag bescheren, aber das hängt sicher nicht in erster Linie von etwas Kommerziellem ab. Viel wichtiger ist doch, dass wir den Anlass gebührend wertschätzen, vielleicht auch andere Familienmitglieder einladen und ein paar schöne gemeinsame Stunden verbringen.