Im Gespräch mit der Schweizer SonntagsZeitung erklärt die Entwicklungspädagogin Rita Messmer, dass sie einen extremen Anstieg von windeltragenden Schülern bemerke. Sie werde zu diesem Thema von Anfragen überrannt. Erst kürzlich musste sie einen Elfjährigen betreuen, der noch auf Windeln angewiesen war. Aber nur weil er schlichtweg nie von seinen Eltern den Gang zur Toilette gelernt hatte. Philipp Grolimund, Schulleiter einer Schweizer Grundschule, muss ganze Elternabende organisieren, um Mütter und Väter darüber zu informieren, dass ihre Kinder vor Schuleintritt bitte trocken sein müssen. Die Schweizer Schule Spreitenbach AG informiert per Flyer in Kindergärten, dass Lehrer und Lehrerinnen keine Wickelpersonal darstellen. Laut Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), werde mittlerweile sogar wickelndes Personal für Kinder an pädagogischen Hochschulen gesucht, per Eltern-Inserat. "Das geht zu weit", sagt Rösler. "Die Eltern sind in der Pflicht, sicherzustellen, dass ihre Kinder im Schulalter keine Windeln mehr tragen. Wenn Elfjährige mit Windeln in die Schule kommen, ist das eine bedenkliche Entwicklung. Lehrpersonen sind nicht dafür da, die Windeln ihrer Schülerinnen und Schüler zu wechseln", erklärt sie gegenüber 20 Minuten, einer Schweizer Tageszeitung.

Schulpflicht ab vier Jahren

Dazu muss man sagen: In der Schweiz beginnt die Primarschule (gleichzusetzen mit unserer Grundschule) bereits ab vier Jahren. Kinder werden also sehr viel früher als in Deutschland eingeschult. In diesem Alter sind durchaus auch hierzulande noch einige Kinder mit Windeln im Alltag unterwegs. Und doch schlagen Experten Alarm: "Die Windeln werden immer angenehmer und lassen sich wie normale Unterhosen tragen. So werden Kinder auf die Windel konditioniert", kritisiert die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm gegenüber der Aargauer Zeitung und meint damit vor allem die Eltern, die Windeln einfach nur aus Bequemlichkeit weiter anziehen. Zum Ausschlafen am Wochenende zum Beispiel. Oder auf Ausflügen. "Das ist ein komplett falsches Signal", so Stamm. Fakt ist: Die Verkaufszahlen von großen Windeln steigen in der Schweiz.

Achtung, Mobbing!

Der Psychotherapeut Felix Hof macht in der Tageszeitung "20 Minuten" darauf aufmerksam, dass immer genau nachgeschaut werden sollte, woran das späte Windeltragen wirklich liegt – schließlich kann es in seltenen Fällen auch physische Gründe geben: "Wenn es nicht an einer körperlichen Beeinträchtigung liegt, kann ein solches Verhalten auf Vernachlässigung oder eine extrem belastete Familiensituation hinweisen." Er gibt außerdem zu bedenken, dass Kinder in diesem Alter mit großer Wahrscheinlichkeit von Altersgenossen gehänselt oder gemobbt werden, wenn sie noch eine Windel tragen. Situationen stellen sich zur Genüge dar: vom Sportunterricht bis hin zur Klassenreise.

Eltern sollten sich also unbedingt Rat einholen, wenn ihr Kind bei Schuleintritt noch (tagsüber) auf eine Windel angewiesen ist. Die erste Adresse hierfür ist der Kinderarzt, der ggf. auch an Therapeuten vermitteln kann.