Familientherapeuten verraten: 5 Dinge, die für Eltern zum Ferienende oft zum Problem werden

Die "HuffPost" hat mehrere Familientherapeuten gefragt, welche Probleme Eltern in der Zeit des Ferienendes am häufigsten ansprechen. Und das haben sie gesagt …

1. Schulprobleme

Die Pandemie brachte nur wenig Positives mit sich. Doch eine potenziell hilfreiche Entwicklung war die Tatsache, dass Eltern durch das Homeschooling endlich mal die Chance bekamen, zu sehen, was in den (virtuellen) Klassenzimmern vor sich ging. Wie gehen die Lehrer auf mein Kind ein? Welche Schwierigkeiten hat mein Kind beim Lernen? Das sind nur wenige der Aspekte, die transparenter wurden. "Die Eltern konnten auf einmal sehen: So lernt mein Kind. So engagiert sich mein Kind in der Klasse", sagt Mercedes Samudio, eine anerkannte Sozialarbeiterin und Autorin von "Shame-Proof Parenting", gegenüber der "HuffPost". Und jetzt – nach der Pandemie – sei das Bewusstsein vieler Eltern für diese Punkte immer noch erhöht.

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres machen sich viele Eltern Sorgen, dass ihre Kids auf Probleme stoßen. Ob altbekannte oder neue. Beispielsweise, dass ein Lehrer nicht auf die besonderen Lernbedürfnisse ihres Kindes eingeht. Dabei sollten Eltern laut der US-Therapeutin aber nicht vergessen: In jedem neuen Schuljahr beginnen die Kinder mit einer weißen Weste. "Ein anderer Lehrer oder eine andere Zusammensetzung von Schülern kann eine neue Seite des Kindes zum Vorschein bringen." Man solle auch nicht unterschätzen, wie sehr ein Kind von einem Jahr zum nächsten reift. Und sich verändert. Nur weil etwas in der ersten Klasse problematisch war (ob Schulfach oder etwa Sozialkompetenz), heißt das nicht, dass es auch in der zweiten Klasse so sein wird.

Samudios Tipp: Eltern sollten versuchen, keine Vermutungen darüber anzustellen, wovor ihre Kinder Angst haben könnten, wenn es um Meilensteine wie den ersten Schultag geht. Stattdessen sollten sie lieber fragen: "Worauf freust du dich am meisten?" und "Worauf freust du dich am wenigsten?"