"Schreiben lernen, ohne zu schreiben!" Ergotherapeutin empfiehlt 22 Vorübungen

Lebt bei euch zu Hause ein kleiner angehender Grundschüler? Oder ist bei euch das nächste Kita-Jahr das letzte? Dann beschäftigt ihr euch vielleicht schon mit dem Thema Schreibenlernen? Mehr oder weniger ... Der eigene Name wird stolz unter die Kunstwerke gesetzt!? Buchstaben werden fleißig erkannt und geübt. Sicher ist: Kein Kind muss vor Beginn der Grundschule schon schreiben können. Im Gegenteil, dafür steht der Besuch ja an. Aber viele Kinder haben bereits im Alter von vier oder fünf Jahren große Lust an Buchstaben. Und diesen Spaß darf man gern fördern. Ganz ohne Druck natürlich.