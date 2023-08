Sollten Geschwister auch eine Schultüte zur Einschulung bekommen?

Die Einschulung naht. Die Aufregung steigt. Minis und ihre Eltern fiebern diesem Tag häufig sehr entgegen. Neben der Eingliederung in den Schulalltag, vielen neuen Gesichtern und Eindrücken dürfen Kinder aus Tradition auch eine prall gefüllte Schultüte in Empfang nehmen. Doch was ist mit ihren Geschwistern? Sollten sie eine (kleinere) Geschwisterschultüte bekommen oder eher nicht? Über diese Frage grübeln viele Eltern.