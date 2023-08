Ein Schulranzen darf schwerer sein als gedacht ...

So viel mehr kann ein Schulranzen ruhig wiegen ...

An der Kidscheck-Studie nahmen insgesamt 60 Grundschüler und -schülerinnen teil. Ihr Durchschnittsgewicht mit Ranzen lag bei 27 Kilogramm. Der schwerste Tonister wog dabei sieben Kilogramm, im Schnitt lagen die Ranzen der Zweit- und Drittklässler aber nur bei fünf Kilogramm. Am Ende kamen die Studienleiter auf ein Ergebnis von durchschnittlich rund 17 Prozent des Körpergewichts. Also trugen die Mädchen und Jungen deutlich mehr als noch vor Jahren landläufg empfohlen. Das Ergebnis? Überraschend! Die Kinder wurden mit dem Ranzen keiner nennneswerten Überlastung ausgesetzt. Die Haltung verschlechtere sich nicht – auch nicht bei sportlicher Belastung. "Selbst ein schwererer Ranzen wird eine gesunde kindliche Wirbelsäule nicht schädigen. Dazu wirkt das Gewicht viel zu kurz auf den Rücken ein", erklärt Eduard Schmitt die Ergebnisse. Auch Fritz-Uwe Niethard bestätigt: "Eine größere Last stellt für den Kinderrücken nicht gleich eine Belastung dar. Sie ist im Allgemeinen unbedenklich, wenn das Kind fit ist und das Gewicht nur kurzzeitig trägt." Der Orthopäde stellt sogar fest: "Ein schwererer Ranzen hat einen Trainingseffekt. Er aktiviert die Muskulatur, die die Wirbelsäule stabilisiert." Und davon können Grundschulkinder sogar profitieren. Die Hälfte von ihnen hat nämlich so schwache Bauch- und Rückenmuskeln, dass sie sich nicht dauerhaft gerade halten können. Dem kann die Aktion Gesunder Rücken e.V. nur beipflichten, die das regelmäßige Tragen eines Ranzens auch als angemessenen Trainingsreiz für den sich noch entwickelnden Bewegungsapparat als positiv wertet.

Die sogenannte "Saarbrücker Schulranzenstudie" – unter Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra vom Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saarlandes – kam auf ähnliche Ergebnisse. Auch sie hält die Zehn-Prozent-Regel für realitätsfern. Sie resümiert: "Schulranzengewichte von 20 Prozent des Körpergewichts werden problemlos toleriert!" Sogar höhere Werte seien kurzfristig tolerabel, wenn:

... die Kinder keine Rückenschmerzen haben!

... sie über eine gute Fitness verfügen!

... und der Schulweg nicht länger als ein Kilometer lang ist!

Ausnahme: Kinder mit Rückenschmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden oder Bandscheibenleiden sollten sich unbedingt von ihrem Arzt beraten lassen – ein zu hohes Gewicht kann hier ernsthafte Folgeschäden haben.

Viel wichtiger als das Gewicht: der richtige Sitz!

Wichtig für einen Schulranzen sind vor allem die richtigen ergonomische Anforderungen. Dazu gehören ein gemütliches Rückenpolster, mindestens vier Zentimeter breite Schulterpolster und in der Länge mindestens 50 Zentimeter. Diese müssen auf den individuellen Rücken und die Größe des Kindes anpassbar sein. Die Ranzenbreite sollte im Ideallfall der Schulterbreite des Kindes entsprechen. Plus: Der Ranzen darf auf keine Fall zu tief sitzen. Andreas Hübner, Produktdesigner und -entwickler sowie Ergonomie-Experte beim bekannten Schultaschenhersteller Ergobag ergänzt auf Anfrage: "Die Beckenflossen und der Brustgurt sollten stets geschlossen bleiben, damit eine Lastübertragung auf das stabilere Becken erfolgen kann, sodass bei optimaler Einstellung nur noch rund ein Drittel des Gewichts auf den Schultern lastet." Auch der Ranzen-Experte bestätigt die 20-Prozent-Faustformel. Bei zuuuu viel Gewicht rät er zum rigoroses Aussortieren: "Nicht immer brauchen Schulkinder wirklich alles, was im Ranzen verstaut ist." Aber wir Eltern wissen aus Erfahrung: Von ihren Büchern wollen sich vor allem die stolzen Erstklässer manchmal nur ungern trennen, selbst wenn sie sie an dem Tag eigentlich gar nicht brauchen. Und ältere Schüler können auch einfach mal zu faul sein, ihren Ranzen täglich zu sortieren. Wenn die Schultasche dann ein leichtes Eigengewicht mitbringt? Umso besser. Die gängigen Ranzen-Hersteller bieten auch leichtere Modelle an. Viele wiegen unter einem Kilogramm und eignen sich vor allem für verhältnismäßig kleine Grundschüler und -schülerinnen. Siehe auch die Produktempfehlungen, die wir weiter unten für euch zusammengestellt haben.