5 Gründe, warum Nora Imlau von unserem Schulsystem enttäuscht ist

4. "Mädchen sind häufig die beliebteren Schülerinnen"

Nora Imlau ist selber in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen. Sie kennt Schule also sowohl aus fachlicher Sicht, als auch aus ihrer persönlichen Erfahrung. Sie sagt: "Mädchen sind häufig die beliebteren Schülerinnen. Sie sind unkomplizierter, weil sie in ihrer Entwicklung einfach oft schon weiter sind." Natürlich ist das den Jungen gegenüber ungerecht, da ihnen ihre individuelle Entwicklung zum Nachteil ausgelegt wird. So wird z. B. Bewegungsdrang, der nicht kontrolliert werden kann, als Fehlverhalten ausgelegt. Es kann passieren, dass dieses Verhalten letztlich auch Einfluss auf die Notengebung hat und Jungen somit doppelt benachteiligt werden.