Rückstellung von der Schule: Lieber noch ein Jahr spielen?

Gründe für die Rückstellung von der Schule: Gutachter suchen

Da die Entscheidung bei der Schulleitung liegt, sollten Eltern den Antrag zur Rückstellung von der Schule sehr sorgfältig vorbereiten. Der Kinderarzt und die Erzieherinnen im Kindergarten sind erste Ansprechpartner, bei denen sich Eltern Rat holen und um eine schriftliche Stellungnahme bitten können. Grundsätzlich gilt: je mehr Gutachten und Stellungnahmen (Arzt, Psychologe, Kindergarten) umso besser.

Der Rückstellungsantrag ist nicht einfach

Auch Schulrechtsanwalt Andreas Zoller weiß, dass ein Antrag zur Rückstellung von der Schule ganz schön knifflig ist: "Generell stellen die Schulen nicht gerne zurück, was auch sachfremde Gründe haben kann, wie die Klassenauslastung oder fehlende Kindergartenplätze. Oftmals werden aber auch ganz normale Familien nicht ernst genommen, weil man ihre Sorgen als Überbehütung wahrnimmt."

"Lilly ist doch noch sehr verspielt" oder "Wir haben nicht den Eindruck, dass Julius schulreif ist" wird als Begründung für eine Rückstellung von der Schule nicht reichen. Gründe, die für eine Rückstellung geltend gemacht werden können, sind unter anderem gesundheitliche und intellektuelle Probleme, bspw. eine chronische Krankheit oder eine soziale Entwicklungsverzögerung. Bei Eltern spielen jedoch sozial-emotionale Faktoren die größte Rolle, sind aber am schwersten überzeugend darzustellen. Eine Antragstellung ist deshalb oft schwierig. "Falsche Formulierungen im Antrag können das sofortige Aus für die Rückstellung von der Schule bedeuten. Und selbst wenn der gewünschte Zurückstellungsgrund geregelt ist, muss man aufpassen, dass man nicht übertreibt und das Kind stattdessen mit sonderpädagogischem Förderbedarf eingeschult wird", erklärt der Rechtsanwalt und rät Eltern, sich vor Antragstellung von einem Experten beraten zu lassen.

Stichtag für die Einschulung

Alle Kinder, die bis zu diesem Stichtag das sechste Lebensjahr vollenden, müssen eingeschult werden. In einigen Bundesländern gibt es allerdings Karenzzeiten. In diesem flexiblen Zeitraum, können die Eltern meist in Abstimmung mit der Schule entscheiden, ob sie im laufenden Jahr einschulen – oder noch ein Jahr warten. (Mehr dazu in Klammern.) Viele Bundesländer erlauben auf Antrag auch eine frühere Einschulung.