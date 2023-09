"Meine Schulzeit war ein Graus" – Wie Eltern ihre Schulphobie nicht auf die Kinder übertragen

Wie bei allen Menschen gibt es auch unter den Lehrkräften welche, die schwierig sind. Das ist in allen Lebensbereichen so, damit werden auch unsere Kinder immer wieder konfrontiert sein. Wie man damit am besten umgeht? "Sich freuen und anerkennen, wenn es tolle Lehrerinnen und Lehrer gibt", so Raffauf. "Wenn die Lehrenden schwierig sind, ist es erst mal hilfreich, mit den Kindern zu überlegen, wie man auch mit schwierigen Lehrern und Lehrerinnen klarkommt", rät die Familientherapeutin. "Schwierige Menschen werden einem immer wieder begegnen. Allerdings kann es auch mal zu großen Schwierigkeiten kommen, da ist es dann wichtig, dass Eltern eingreifen."