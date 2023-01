Euer Kind hat ein schlechtes Zeugnis? So geht ihr am besten damit um

Zeugnissprache aufmerksam lesen

Zu Beginn des Schuljahres werden häufig Ziele vereinbart oder kommuniziert, welche Kompetenzen die Kinder im Laufe des Jahres erreichen sollten. Steht im Zeugnis nur ein Teilbereich dessen, was im Lehrplan vorgegeben war, dann fehlen noch wichtige Kenntnisse. Konnte euer Kind also laut Zeugnis zum Beispiel "sicher im Zahlenraum bis 100 rechnen", obwohl der Zahlenraum bis 200 vorgegeben war, sollte euer Kind die fehlenden Kenntnisse nacharbeiten. Natürlich ist es hier sinnvoll, mit der Lehrkraft Rücksprache zu halten, um das richtig einschätzen zu können. Wenn es lediglich in "bekannten" Aufgabenstellungen zurechtkommt, hapert es teilweise noch bei der Anwendung des Gelernten. Hat es sich in einem Fach "bemüht", bedeutet das meistens, dass es noch nicht so gut im Unterricht mitkommt und die Lerninhalte deshalb zu Hause wiederholen und vertiefen sollte.