9 wunderschöne Ideen für die Schultüte – damit wird der Schulstart garantiert zum Highlight!

Beachtet die individuelle Gestaltung: Falls ihr die Schultüte selbst basteln möchtet und eine individuelle Gestaltung plant, ist es wichtig, ausreichend Zeit einzuplanen, um das gewünschte Motiv, die Verzierungen und personalisierten Elemente liebevoll umzusetzen. Manche Designs und Produkte - besonders von beliebten und angesagten Kindermotiven - können schon mal ausverkauft sein. Seid also schnell!

Füllung besorgen: Bedenkt auch, dass ihr rechtzeitig die Geschenke, Schulutensilien und Süßigkeiten für die Füllung der Schultüte besorgen solltet. So könnt ihr sicherstellen, dass alles zur Hand ist und ihr keine Last-Minute-Einkäufe tätigen müsst.

Kein Stress am großen Tag: Sorgt dafür, dass die Schultüte ganz früh morgens am ersten Schultag oder noch besser am Vorabend fertig ist, damit ihr euch auf den Moment des Überreichens und den Start in die Schulzeit konzentrieren könnt, ohne euch um die Schultüte sorgen zu müssen.

Indem ihr euch zeitgerecht um die Schultüte kümmert, könnt ihr den ersten Schultag entspannter und mit Vorfreude angehen. Es ist ein besonderer Moment, den ihr gemeinsam genießen wollt und eure Kleinen sind eh schon aufgeregt genug. Ein weiterer Stressfaktor käme da sehr ungelegen. Die Schultüte spielt an dem Tag eine bedeutende Rolle. Behandelt sie also am besten auch im Vorfeld bereits als genau das.