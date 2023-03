Neugierig aber wenig Know-how: Jugendliche fordern mehr Technologie im Unterricht

Und jetzt?

Es muss deprimierend für die Jugend sein, grundsätzlich interessiert an Technologie zu sein und zu wissen, wie wichtig Kompetenz in diesem Bereich für das spätere Arbeitsleben sein wird und gleichzeitig in der Schule nicht darauf vorbereitet zu werden. Höchste Zeit daran etwas zu ändern. Bis die Schulen flächendeckend auf die Forderungen nach mehr Technologie im Unterricht reagieren, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Was Eltern jetzt schon tun können ist, ihren Nachwuchs in seinen Interessen bewusst zu stärken. Dabei muss es gar nicht unbedingt darum gehen selber Wissen zu vermitteln, denn in vielem – Beispiel TikTok – ist die Jugend uns meist eh schon weit voraus. Eltern können dann das Gespräch suchen, gezielt Nachfragen stellen und so anregen, dass sich ihr Kind erstens über sein bereits vorhandenes Wissen bewusst wird (Stichwort Selbstvertrauen) und zweitens motiviert wird sich weiter mit dem Thema auseinander zu setzten. Neue, verschiedene Programme oder Apps, können Eltern auch gerne gemeinsam mit ihren Kindern ausprobieren.

Felix Ohswald hat selber eine digitale Nachhilfeplattform mitbegründet, auch ihn haben wir gefragt, was sich in Zukunft ändern muss, damit Jugendliche besser an Technologien herangeführt werden: