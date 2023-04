6 Ballspiele für Kinder, die ihr garantiert noch nicht kennt!

1. Ballspiel: Hase und Jäger

Ein Kind ist der Jäger und erhält einen weichen Ball. Die anderen Mitspieler sind Hasen, die der Jäger mit seinem Ball zu treffen versucht. Gelingt ihm das, wird der Getroffene auch zum Jäger. Von nun an spielen sich die Jäger den Ball zu und versuchen, die verbliebenen Hasen­ zu treffen, wobei kein Jäger mit dem Ball in derr Hand mehr als zwei Schritte laufen darf. Der letzte verbliebene Hase gewinnt und wird im nächsten Spiel der Jäger. Wcihtige Regel: Nicht auf den Kopf zielen!

2. Ballspiel: Stoppball

Die Mitspieler stellen sich in einem engen Kreis um einen Werfer oder eine Werferin auf, die einen Ball in der Hand hält. Die Werferin wirft den Ball hoch in die Luft und die Mitspieler rennen auseinander. Sobald die Werferin den Ball wieder gefangen hat, ruft sie "Stopp!" und die Mitspieler müssen stehen bleiben. Gelingt es jetzt der Werferin, einen der Mitspieler mit dem Ball zu treffen, wird der Getroffene zum Werfer. Falls nicht, ist die Werferin noch einmal dran. Auch hier gilt: Nicht auf den Kopf zielen!

3. Ballspiel: Kreis-Fußball

Kicken mal anders: Zwei Mannschaften spielen auf ein Tor ... und zwar von beiden Seiten. Mitten auf einem Spielfeld wird mit zwei Gegenständen ( z.B. Kegel, Kisten) ein Tor markiert, in je drei Schritten Abstand zu jedem Pfosten legt man eine weitere Markierung. Jede Mannschaft versucht nun, aus ihrer Richtung in das Tor zu schießen, die beiden Tor­hüter stehen dabei Rücken an Rücken. Die Feldspieler dürfen nicht zwischen den Markierungen hindurchlaufen.