Geniale "Die Eiskönigin"-Fanartikel: Diese 11 Dinge sind am beliebtesten

Wir können es noch immer nicht glauben, nach den erfolgreichen ersten beiden Teilen von "Die Eiskönigin" alias "Frozen" wird es einen dritten Teil geben - und zur Vorbereitung darauf einen Podcast mit dem Titel "Disney's Frozen Podcast: Forces Of Nature". Damit hat wohl kaum einer gerechnet, am wenigsten wohl die Fans selbst. Kein Wunder also, dass der Hype um Elsa, Anna, Olaf, Sven und Kristof noch immer nicht abflacht.