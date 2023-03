Sandkiste ist out? 12 Dinge, die euren Garten jetzt zum Kinderparadies machen

Spielhaus

Ein Spielhaus ist noch so ein Klassiker in einem Garten mit Kindern. Grenzenloses Spielmöglichkeiten. Astrid hat ein knallebuntes Plastik-Exemplar von Smoby in ihrem Garten: "Zuerst dachte ich: 'Das geht aber schöner!' Aber ganz ehrlich: Die Jungs lieben es über alles." Und die Häuser von der französischen Marke werden bei Ebay und Co. auch recht gut weiterverkauft.