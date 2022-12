Himmel und Hölle

Ideen für euer Himmel-oder-Hölle-Spiel

Der Standard: Ihr bemalt jeweils die diagonal gegenüberliegenden Innenlaschen in derselben Farbe – zweimal rot und zweimal blau. Der Mitspieler, der NICHT das geschlossene Spiel in der Hand hält, muss nun raten, ob der Spielpartner in den Himmel (blau) oder in die Hölle (rot) kommt. Damit dieser nicht schummeln kann, dreht er das Spiel erst mal so lange, bis keiner mehr weiß, wo Rot und wo Blau ist. Nach der Ansage klappt er es auf und wird sehen, ob sein Partner gewinnt, wenn dieser richtig getippt hat. Oder ob er selbst gewinnt, wenn die andere als die geschätzte Farbe auftaucht.

Bei einer weiteren Variante beschriftet ihr die vier Laschen von außen mit den Zahlen 1 bis 4. Euer Mitspieler kann dann eine auswählen, wodurch sich entscheidet, wie häufig ihr das Spiel abwechselnd über die beiden Achsen aufklappt. Beschriftet, bemalt oder beklebt auch die vier inneren Laschen. Euer Mitspieler kann sich dann für eine entscheiden. Dahinter verbirgt sich eine "wahrsagerische" Botschaft, ein Spruch oder ein schönes bzw. fieses Bildchen. Wie gesagt, bei der Gestaltung könnt ihr euch so richtig schön ausleben.

Wetten, dass auch eure Kids Feuer und Flamme sind? Wir wünschen viel Freude!