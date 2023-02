Die 5 schönsten Ideen für (krasse) Kresse-Eier!

Schritt 2: Kresse in die Eierschalen

Sobald ihr sicher seid, dass die Farbe ausreichend getrocknet ist, ist es Zeit für den nächsten Schritt. Zunächst legt ihr den Boden der Eierschale mit Watte aus und drückt sie vorsichtig an. Dann streut ihr eure Kresse-Saat darauf. Das kann dann in etwa so aussehen ...