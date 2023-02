Ostereier aus Klopapier: Wunderschöne Deko einfach gemacht!

Osterei aus Klopapier: Anleitung

Schritt 1: Ei aus Luftballon und Klopapier herstellen

Zunächst nehmt ihr euch einen Luftballon zur Hand, den ihr dann – auf die fürs Ei gewünschte Größe – aufpustet. Anschließend legt ihr einige Blätter Klopapier auf den Luftballon und beträufelt diese mit Wasser. Wenn sie ganz nass sind, haften sie gut am Ballon. So macht ihr weiter, bis schließlich der ganze Luftballon mit einigen Schichten Papier bedeckt ist (insgesamt braucht ihr in etwa eine halbe Rolle Klopapier).