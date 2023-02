5 Ideen, wie ihr schöne Ostereier mit euren Kids basteln könnt

Ostereier in Handlettering-Optik

Statt Ostereier klassisch zu färben, könnt ihr auch mal diese Handlettering-Optik ausprobieren. So könnt ihr direkt noch eine Botschaft mitsenden.

Das braucht ihr:

Und so geht's:

1. Für den Marmoriereffekt die Eier mit Wassermalfarben mit einem Pinsel nach Belieben bemalen. Dafür das Ei auf einen Holzstab stecken, mit Wasser befeuchten und die Farbe mit dem Pinsel auftragen. Damit die Farbe schön verläuft, einfach mehr Wasser verwenden. Die Eier auf dem Holzstab trocknen lassen.

2. Die Buchstaben mit dem Bleistift auf den Eiern vorzeichnen. Jedes Ei wird mit einem Buchstaben bemalt. Die Buchstaben so groß anlegen, dass noch genügend Raum bleibt, um sie im nächsten Schritt auszuschmücken. Klein- und Großbuchstaben, schmal oder breit und am besten in Kombination.

3. Anschließend mit dem Kalligrafiemarker in Schwarz oder deiner Wunschfarbe die Buchstaben nachfahren. Jetzt noch die einzelnen Buchstaben ausschmücken – mit Strichen, Punkten, passenden Mustern oder was euch sonst noch so einfällt.