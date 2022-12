Puppen mit Handicap: Dieses Spielzeug zeigt, wie vielfältig Kinder wirklich sind

Nicole Sarripapazidis nennt ihre eigene Idee "verrückt". Mehr sogar: Es sei "die verrückteste Idee, die ich je hatte". Die Mutter zweier Kinder näht individuell gestaltete Puppen mit Handicap, Behinderung oder anderen Einschränkungen. Die "Nicoletta's Handicap Dolls" tragen zum Beispiel Schienen, eine Magensonde oder haben einen Herzfehler – sichtbar gemacht durch ein großes, auf die Brust genähtes Herz mit Narbe. Dabei sehen die Puppen ihren jungen Besitzern und Besitzerinnen auch in jeder anderen Hinsicht so ähnlich wie möglich: Sie haben dieselbe Augen- und Haarfarbe, die Lieblingsfrisur und den gleichen Kleidungsstil. Als "Little Me" bezeichnet Nicole Sarripapazidis die Puppen auch; ein Doppelgänger im Miniformat. Der Gedanke dahinter: "Die Kinder spüren, dass sie nicht mehr allein auf der Welt sind mit ihrem Handicap", erklärt sie.

Die Kuschel-Puppen sind Seelentröster