Unser großes Rätsel-Special für die Ferien

Die Sommerferien stehen in den Startlöchern! Und damit die Anreise so entspannt wie möglich verläuft, haben wir uns von Leben & erziehen etwas Besonderes für euch einfallen lassen. In unserem Special-Heft findet ihr viele tolle Rätsel für eure Kids. Von Ausmalbildern über Rätsel bis hin zu Spielideen ist alles dabei. 16 Seiten gegen Langeweile!



Das Ferien-Special könnt ihr euch hier runterladen und ausdrucken. Alternativ findet ihr es auch als Beilage in der neuen Leben & erziehen, die seit dem 29. Juni im Handel erhältlich ist!

Na dann: Ab in den Urlaub!