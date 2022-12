"Die schlimmsten Weihnachtsgeschenke, die unsere Kinder je bekommen haben ..."

Quietschbunt, leuchtend oder wundervoll lärmend. So manches Weihnachtsgeschenk für unsere Kinder würden wir am liebsten direkt vom Baum weg retournieren. Wenn die Kleinen aber erstmal Gefallen an dem lauten Plastikdingsda gefunden haben, gestaltet sich das als schier unmöglich. Mit welchen Geschenken von diversen Familienmitgliedern wir in den letzten Jahren so leben mussten, erzählen wir euch hier. Natürlich mit einem großen Augenzwinkern. Denn – pssst! – das ein oder andere miserable Präsent haben wir auch ganz allein zu verantworten ...