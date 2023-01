13 Schminkideen für Kinder an Karneval – schon für die Kleinsten!

Sobald das neue Jahr beginnt, steht das erste Kinderfest in der Kita schon wieder vor der Tür: Karneval, wie es im Rheinland bezeichnet wird. In vielen anderen Bundesländern nennen wir das Verkleidungsfest auch einfach Fasching. Hauptsache das Kostüm sitzt. Und natürlich die Schminke. Denn was wäre ein echter Pirat ohne seinen coolen Schnäuzer. Oder der Schmetterling ohne die Extraportion Glitzer im Gesicht. In diesem Artikel zeigen wir euch insgesamt 13 Schminkideen, um an Karneval (oder Fasching) zu glänzen. Für kleinere und größere Kinder. Mal mehr, mal weniger aufwendig. Aber eine Make-up-Ausbildung braucht keiner für diese niedlichen Looks. Denn: Perfekt muss hier gar nichts sein. Eure Minis werden die Verwandlung lieben.