Spielschaum fördert die Fantasie, Feinmotorik und Wahrnehmung eurer Kinder

Sieben Ideen zum Spielen mit Schaum

Ihr könnt den Spielschaum einfach mit in die Badewanne nehmen oder eure Kids damit in Schüsseln oder einer Plastikwanne spielen lassen. Und los geht's! Formen, wegpusten, schneien lassen, hin und herwerfen … wahrscheinlich fällt euren Kindern schon selber einiges ein, was sie mit dem Schaum alles anstellen können. Wenn ihr trotzdem noch ein paar Inspirationen braucht, haben wir hier ein paar Vorschläge für euch.

1. Mit Legosteinen

Füllt Legosteine (am besten die großen Duplo Bauklötze) mit Schaum und setzt sie zu einer Wand oder einem ganzen Haus zusammen. Perfekt für kleine Baustellenfans und Häuslebauer. Oder ihr versteckt die Bauklötze im Schaum und lasst eure Minis mit Baggern, Kipplastern oder Schaufeln die Steine wieder ausgraben.

2. Mit Tupperdosen, Bechern und Eisformen

Verteilt gefärbten Schaum in verschiedene Behälter und legt kleine Löffel, Schneebesen oder Suppenkellen dazu. So könnt ihr mit euren Kids Kuchen backen spielen oder bei ihnen ein Eis bestellen. Der ungefärbte Schaum kann übrigens die Sahne sein.

3. Mit einer alten Zahnbürste und Puppen

Einfach den Puppen mit dem Schaum mal ordentlich die Zähne putzen. Kann auch wunderbar zum Zähneputzen motivieren.

4. Mit Spielautos

Stellt neben einer Wanne oder Schüssel mit Schaum auch eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch bereit. Jetzt lasst ihr alle Spielautos durch die Waschanlage fahren: Erst einschäumen, dann abwaschen und trocknen.

5. Mit Tierfiguren

Lasst die Tierfiguren im Schaum verschwinden. Eure Kinder können sie jetzt ertasten und raten, welches Tier sie in der Hand haben, bevor die es aus dem Schaum ziehen. Oder ihr formt aus dem Schaum eine Landschaft oder Meereswelt, in der die Kids mit den Tieren spielen können.

6. Mit Malvorlagen

Druckt euch einfach ein paar Skizzen von Tieren, Häusern, Autos und so weiter aus und belegt diese mit Schaum. So haben eure Bilder einen 3-D-Effekt. Ihr könnt mit dem gefärbten Schaum aber auch einfach drauflosmalen und ihn wie Fingerfarbe benutzen.

7. Mit Lebensmittelfarbe

Anstatt den Schaum direkt zu färben, könnt ihr die Lebensmittelfarbe auch für Experimente einsetzen. Mischt zum Beispiel rote Farbe mit etwas Wasser und baut einen Vulkan aus Schaum. Dann lasst ihr mithilfe einer Pipette ein paar Tropen der Farbe wie Lava über den Vulkan fließen.

Oder ihr füllt ein Glas zu drei Viertel mit Wasser und gebt etwas Schaum obendrauf, sodass es wie eine Wolkendecke aussieht. Nun verdünnt ihr blaue Lebensmittelfarbe wieder mit Wasser und tropft ihr etwas Farbe auf den Schaum. Die Farbe fließt runter und lässt es im Glas "regnen".