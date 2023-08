Sommertrend: 6 Wasserspielzeuge, mit denen ihr euch zu Hause Abkühlung verschafft

Endlich ist die Jahreszeit gekommen, in der die Gärten wieder lauter, die Spielplätze wieder voller und die Gemütszustände wieder glücklicher werden. Das Plantschbecken steht bei den meisten Familien bereits im Garten parat und der Rasensprenger ist gefühlt schon dauerhaft am Wasserhahn angeschlossen. So schnell wie der Aufbau getan ist, ist der Spaß leider auch für die Kinder schon wieder vorbei. Langeweile kommt auf. Eine Alternative muss her...

Wir haben Freunde gefragt und uns in der Welt der Wasserspielzeuge umgesehen und versprechen euch, dass hier wirklich für jedes Kind die richtige Abkühlung dabei ist.

Wiederverwendbare Wasserbomben

Meine Freundin freut sich besonders, denn ... Vorbei mit dem Befüllen von Wasserbomben via Wasserhahn! Und Schluss mit den ganzen Plastikresten auf dem Rasen von den geplatzten Wasserbällen! Jetzt kommen nachhaltige Wasserbomben und die öffnet ihr einfach und taucht sie in Wasser ein - schon sind sie befüllt. Geeignet für Kinder ab drei Jahren.

Das gefällt ihr am besten: Dank des hochwertigen, latexfreien und weichen Silikons versprechen die Hersteller eine Haltbarkeit von zwei Jahren und eine gute Hautverträglichkeit. Perfekt für die nächste Wasserschlacht!