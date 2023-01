"Was machen wir heute?" – 3 coole Ideen für kalte Wintertage

Stop-Motion-Clips drehen

(Gastbeitrag von Silke Schröckert)

Alter: ab 4 Jahre

Wo: zu Hause

Kosten: keine

"Mama, wie machen die das, dass die Figuren sich bewegen?" Mein Sohn starrt fasziniert auf den Bildschirm: Auf YouTube haben wir Stop-Motion-Clips mit Lego-Figuren entdeckt. "Die machen ganz viele Fotos und verändern bei jedem neuen Bild eine Kleinigkeit", starte ich meinen Erklärungsversuch, "zum Beispiel bewegen sie den Arm immer weiter ein Stück nach oben. Und dann spielen sie die Fotos schnell hintereinander ab, und es sieht aus, als würde der Arm sich tatsächlich bewegen." Im Kopf meines Sohnes arbeitet es. "Aber Mama, das ist ja mega-einfach!", strahlt er schließlich. "Dann kann man so was selbst machen!" Noch bevor ich dem "mega-einfach" widersprechen kann, flitzt mein Sohn in sein Zimmer. Der Protagonist seiner ersten Story ist schnell ausgewählt: ein Lego-Männchen in einem selbst gebauten Auto. Mit dem ausrangierten Tablet, das er sonst zum Hörspielhören nutzt, legt er los: Auto auf Startposition – erstes Foto. Das Auto fährt ein Stück vorwärts – zweites Foto. Das Auto fährt weiter – drittes Foto. Nach zwölf Fotos ist die Neugier auf das Ergebnis gewaltig: "Mama, kannst du da jetzt einen Film draus machen?" Äh, nein, das kann ich nicht. Ist aber auch nicht nötig, denn allein durch das Wischen in der Fotoansicht erreichen wir den gewünschten Effekt: Das kleine Auto ruckelt (recht sprunghaft, aber immerhin) von der linken in die rechte Bildhälfte, wenn wir mit dem Finger die Vorschauzeile am unteren Bildschirmrand verschieben. Schon klar, dramaturgisch und inszenatorisch sind da noch Tonnen an Luft nach oben. Und trotzdem: Das schnelle Erfolgserlebnis begeistert nicht nur den kleinen Lego-Fan, sondern auch mich.

In den nächsten Tagen verwandelt sich sein Kinderzimmer in ein Filmstudio. Schnell erkennen wir, dass die Kamera einen festen Standort braucht. Wie gut, dass man so etwas aus Lego selbst bauen kann: Mit großen, bunten Steinen kreiert mein Sohn ein Stativ. Auch für das Setting kommen uns neue Ideen: Pappkartons als Häuser, Daunende- cken als Schneelandschaft, blaue Luftballonfolie als Meer – die Hinter- gründe variieren und werden von Filmchen zu Filmchen ausgefeilter. Zwischenzeitlich hilft sogar die kleine Schwester: Aus Duplo-Steinen baut sie "Hochhäuser".

Zu Weihnachten gab es ein Buch mit Tipps von professionellen Lego-Filmemachern. Nun wissen wir zum Beispiel, dass man mit einer Taschenlampe durch durchsichtige blaue Legosteine leuchten muss, um eine gruselige Szene "bei Nacht" richtig zu beleuchten. Oder dass man die Flammen eines Lego-Feuers bei jedem Foto ein wenig drehen muss, damit sie im Film auch schön flackern. Die technische Umsetzung ist so einfach, dass unser Sohn oft allein weitertüftelt – und uns mit neuen Filmen überrascht. Manchmal feiern Stofftiere und andere Spielsachen aus seinem Zimmer kleine Gastauftritte. Denn auch, wenn es sich in diesem Text viel um die Bausteine der Marke Lego dreht: Die Idee, aus Spielsachen Stop-Motion-Videos zu drehen, funktioniert natürlich mit fast allem. Die kleine Schwester zum Beispiel bereitet gerade ihr eigenes Filmprojekt vor. Und wenn ich den Kulissenaufbau richtig deute, wird das ein aufregendes Crossover von Schleich-Figuren, einem großen Plüsch-Panda und den Hunden der Paw Patrol. Mann, was bin ich gespannt auf die Filmpremiere.