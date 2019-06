Keine Lust auf Kindergarten

Eigentlich will das Kleine in die Kita, aber die Eingewöhung fällt trotzdem schwer. Oder nach ein paar Wochen gibt es Tränen. 10 Tipps gegen die kleinen Krisen im Kindergarten-Alltag.



Auch wenn Ihr Kind eigentlich gerne in die KiTa geht – es gibt Phasen, da fällt der Abschied schwer, da will der kleine Mann nicht aus dem Haus und die Maus weint auf dem Arm der Betreuung herzzerreißend, wenn Mama geht.

10 Tipps, wie Sie Ihrem Kind über diese Zeiten hinweghelfen

1. Eingewöhnung braucht Zeit

Gerade Neulingen fällt es häufig schwer, sich von der Mutter oder dem Vater zu trennen. Erzieherin Martina Bentenrieder rät Eltern deshalb, sich in den ersten Wochen viel Zeit zu nehmen und ihr Kind langsam an den Kindergarten zu gewöhnen. Sie können zum Beispiel ihr Kind am ersten Tag nur eine Stunde dort lassen und das nach und nach steigern.