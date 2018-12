Weihnachtsgedichte für Kinder

Weihnachten mit Kindern ist etwas ganz Besonderes. Wenn die Kleinen dann noch ein Weihnachtsgedicht aufsagen, ist das eine Erinnerung, die bleibt. Wir haben neue schöne Verse für Kinder zusammengestellt.



Ein Kindlein kommt zur Welt

Ein Kindlein kommt zur Welt im Stall.

Die Engel verkünden es überall.

Die Tiere im Stall sind still,

weil das Kindlein schlafen will.



Über dem Stall steht ein heller Stern.

Er leuchtet den Hirten nah und fern.

ie kommen zum Stall und klopfen an.

Da finden sie das Kind und beten es an.

Die Engel halten Wacht

Vor langer Zeit ist es geschehen.

Die Hirten haben das Kind gesehen.

Sie liefen zum Stall ganz schnell.

Die Sterne am Himmel leuchteten hell.

Die Engel hielten an der Krippe Wacht.

Sie geben auch heute auf uns Acht.

Sterne vom Himmel

Heute sieht das ganze Haus richtig schön und festlich aus.

Alles glitzert weihnachtlich,

als hätte der Himmel Sterne gestreut

für dich, für dich und für mich.

Alles für dich

Ich singe dir ein Lied

vom kleinen Weihnachtsstern.

Ich will dir damit sagen:

Ich hab dich richtig gern!

Ich male dir ein Bild

vom Tannenbaum und seinen Kerzen.

Sie leuchten hell und sagen dir:

Ich liebe dich von ganzem Herzen.

Die Weihnacht ist da

Glocken klingen, Kinder singen.

Sterne funkeln still im Dunkeln.

Zweige knistern, Englein flüstern:

Die Weihnacht ist da!

Wir rufen: Hurra!

Noch mehr Gedichte

Drei weitere Weihnachtsverse – für die Kleinsten, für Kindergarten- und für Schulkinder – finden Sie hier!