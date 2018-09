Spielen macht schlau

Spielen ist das beste Lernprogramm für kleine Kinder. Wir verraten, warum das auch für das spätere Leben so wichtig ist.



Wenn Kinder spielen, lernen sie fürs Leben. Bis zu 15.000 Stunden verbringt ein Kind in den ersten sieben Lebensjahren spielend – und trainiert damit Konzentration, Vorstellungskraft und Kreativität.

Für Prof. Dr. Armin Krenz vom Kieler Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik ist der Wert des Spiels deshalb gar nicht hoch genug einzuschätzen. „Es gibt wohl in der Entwicklung eines Kindes keine bedeutsamere Beschäftigung als das Spielen – am besten in und mit der ganzen Familie“, so der Spiel-Experte.

Das sieht auch ein großer Teil der Deutschen so: Laut einer LEGO Studie stehen Gesellschaftsspiele ganz oben auf der Liste der gemeinsamen Lieblingsbeschäftigungen von Familien.

Spielen fördert die Bindungsfähigkeit

Spieleforscher beobachten diese Entwicklung mit Wohlwollen. Denn ein besseres Bildungsprogramm für Kinder könnte es kaum geben. „Nicht zuletzt wird dadurch die Beziehungs- und Bindungsfähigkeit der Kleinen stabilisiert und ausgebaut. Das ist von Bedeutung für den späteren Lernerfolg des Kindes und hat somit eine wichtige Funktion für das spätere Sozialverhalten“, erklärt Dr. Krenz.



„Wir machen Musik!“

In der neuesten Ausgabe dreht sich das 16-Seiten-Extra „Happy family“ ums Musizieren, mit ersten Versen und Liedern, Bastelanleitungen für einfache Instrumente und Tipps, wie Eltern das richtige Instrument für ihr Kind finden.

Die aktuelle Leben & erziehen – jetzt am Kiosk!