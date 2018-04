Nach ihrem zweiten Geburtstag merken Kinder allmählich von selbst, wenn die Blase drückt. Wie der Abschied von der Windel leichter fällt und was Kinder bereit fürs Töpfchen macht.



Statistisch gesehen werden die meisten Kinder mit 30 Monaten trocken – Mädchen zwei bis drei Monate früher als Jungen. Erst in diesem Alter sind Kinder in der Lage, den Blasenschließmuskel zu kontrollieren.

Bereit fürs Töpfchen? Das sind erste Anzeichen:

Es bleibt regelmäßig über zwei Stunden trocken.

Nach dem großen Geschäft gibt es Bescheid.

Das Kind zieht sich zurück, wenn es in die Windel macht.

Feste Zeiten und Rituale geben Kindern Sicherheit

Bei der Sauberkeitserziehung ist ein geordneter Tagesablauf hilfreich. Der Zusatznutzen: Ein geregelter Alltag wirkt sich positiv auf die Verdauung aus. Die ersten Sitzungen auf dem Töpfchen dauern vermutlich etwas länger, denn Loslassen fällt anfangs schwerer als Zurückhalten. Eltern sollten aber ihren Mini nicht dazu drängen, lange auf dem Töpfchen zu bleiben.

Anfangs reicht eine Minute, später sind zwei bis drei genug. Nach einigen Wochen haben sich die kleinen Mäuse ans Töpfchen gewöhnt. In der ersten Zeit ohne Windel geht allerdings immer wieder mal was daneben – vor allem, wenn ein Kind intensiv spielt. Das ist ganz normal und gehört zum Sauberwerden. Trost ist jetzt ganz wichtig: Das macht nichts. Wir wischen das auf. Beim nächsten Mal merkst du bestimmt früher, wann du musst.

Topf oder Toilette?

Wenn Kinder sich ans Töpfchen gewöhnt haben, weigern sie sich oft, auf die Toilette zu gehen. Ein guter Kompromiss: Setzen Sie Ihr Kleines anfangs aufs Töpfchen. Nach den ersten Fortschritten machen Sie es allmählich mit der Toilette vertraut. Anfangs braucht es einen Kindersitz, der wie das Töpfchen einen erhöhten Rücken als Stütze und einen Spritzschutz haben sollte, sowie einen Schemel für die Füße.

7 Tipps für den Abschied von der Windel