Guten Start, Kleines!

Ganz schön beeindruckend, was Kinder bis zum zweiten Geburtstag leisten. Sie wachsen und lernen wie die Weltmeister und bilden 100 Billionen Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen. In dieser Phase, die Wissenschaftler als das „Zeitfenster der Möglichkeiten“ bezeichnen, können Eltern mit einer ausgewogenen Ernährung frühzeitig die Entwicklung und Gesundheit ihres Kindes positiv beeinflussen.

Im 24-seitigen Extra „Hallo Welt, ich komme!“ finden Sie Tipps für die Ernährung von Babys und Kindern in den ersten beiden Lebensjahren. Etwa:

Die Meilensteine der Ernährung: Stillen, Brei, essen wie die Großen

Optimal ernährt dank Optimix

10 Regeln für den Familientisch

