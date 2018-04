Schlaflos: liegt’s am Brei?

Nathalie (9 Monate) kann keine Nacht durchschlafen. Verträgt sie vielleicht ihren Abendbrei nicht? Was die Ernährungsexpertin rät.



Ernährungswissenschaftlerin Dr. Annett Hilbig antwortet:

Einigen Babys fällt es besonders schwer, nachts durchzuschlafen. Das hat nur selten etwas mit der Verträglichkeit der Breie zu tun. Vielmehr sind die Kleinen tagsüber damit beschäftigt, alles um sich herum zu erkunden. Nachts benötigen dann einige Kinder zusätzlich ein Fläschchen, um ihren Energiebedarf zu decken.

Das erfordert von Ihnen viel Geduld. Versuchen Sie, Nathalie die letzte Mahlzeit direkt vor dem Schlafengehen zu geben, vielleicht hält sie dann nachts länger durch. Reagiert Ihre Tochter mit Bauchschmerzen oder Durchfällen auf den Brei, sollten Sie mit dem Kinderarzt sprechen. Dann besteht die Möglichkeit, dass sie ein Lebensmittel nicht verträgt.

