So sieht Scharlach aus und das hilft dagegen

Scharlach ist eine hoch ansteckende Kinderkrankheit, die sich schnell in Krippen und Kindergärten verbreitet. Welche Symptome sich zeigen und was gegen die Bakterieninfektion hilft.



Scharlach ist zu Beginn nicht leicht von einer Erkältung zu unterscheiden. Denn der typische Hautausschlag zeigt sich erst nach einigen Tagen, bei manchen kleinen Patienten auch nur sehr abgeschwächt.

So sieht Scharlach aus

■ Zunge erst weiß belegt, nach etwa drei Tagen himbeerrot („Himbeerzunge“)

■ roter, samtartiger Hautausschlag zuerst in den Achselhöhlen, am Hals, in den Leistenbeugen und an der Innenseite der Oberschenkel, später überall

■ typisch: Aussparung im Mundbereich

So fühlt es sich an

■ sehr plötzlicher Beginn mit hohem Fieber (über 39°C)

■ starke Halsschmerzen

■ Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Schwächegefühl, Magenbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, schneller Puls

Die Ansteckung

■ Tröpfcheninfektion oder infizierte Gegenstände

■ ansteckend bis 48 Stunden nach Beginn der Antibiotika-Behandlung (sonst 3 – 4 Wochen)

So lange dauert Scharlach

■ 3 – 6 Wochen ohne Antibiotika, mit Antibiotika 1 – 2 Wochen

■ Inkubationszeit: 2 – 4 Tage

■ keine Immunität, Scharlach kann man immer wieder bekommen

Was dagegen hilft

■ unbedingt einen Arzt konsultieren!

■ bei positivem Streptokokken-Nachweis Antibiotika für mindestens 10 Tage

■ Bettruhe, viel Flüssigkeit