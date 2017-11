Der Nikolaus kommt nach Hause

Wie Sie einen Nikolaus finden, was er kostet, ab welchem Alter ein Besuch Sinn macht und was sonst noch wichtig ist.



Wer klopft an die Tür? Es ist der Nikolaus. Soll er in diesem Jahr auch zu Ihrem Kind kommen? Dann haben wir 10 Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wo finde ich einen Nikolaus?

Fragen Sie bei der Katholischen Jugend oder den Pfadfindern Ihrer Pfarrgemeinde nach, auch Mitglieder der Kolpingfamilien übernehmen Nikolaus-Aufträge. Ansonsten bei der Studentenjob-Vermittlung nachfragen.

Was kostet ein Besuch?

Kirchliche Organisationen machen es in der Regel gratis. Eine kleine Spende wird aber gern genommen. Denn das Anschaffen und Reinigen des Kostüms kostet ja Geld. Bei der Studentenjob-Vermittlung bekommt der „Nikolaus“ vor Ort etwa 50 Euro – und die Jobbörse nach dem Besuch noch mal 19 Euro Vermittlungsgebühren. „Allerdings nur, wenn die Familie zufrieden war“, erklärt Jochen Michnal, Kundenbetreuer bei „Jobruf“.

Tipp: Vielleicht können Sie gemeinsam mit anderen Familien einen Nikolaus engagieren.

Wie kann ich herausfinden, ob der Nikolaus zu uns passt?

Führen Sie ein Vorgespräch am Telefon – vielleicht auch bei Ihnen zu Hause. Sie spüren dann sehr bald, ob er der Richtige ist. Lassen Sie sich ein Bild von ihm im Nikolauskostüm zeigen, und erkundigen Sie sich eventuell noch bei einer Familie, die er im letzten Jahr besucht hat.

Wie lange dauert der Besuch?

„Wir rechnen pro Kind mit einer Viertelstunde“, sagt Clemens Lang, Leiter der Nikolausaktion der Kolpingfamilie in Villingen. Sind also vier Kinder da, muss die Familie mit einer Stunde rechnen. Kommen mehrere Familien zur Nikolausfeier zusammen, sollte diese sich auf etwa eineinhalb Stunden Dauer beschränken.



Ab welchem Alter macht ein Nikolausbesuch Sinn?

Ab etwa zweieinhalb bis drei Jahren. Das heißt, am besten nicht mitten in der Trotzphase Ihres Kindes. Sind aber ältere Kinder dabei, ist meistens auch der kleine Trotzkopf kooperativ.

Kindgerechte Nikolaus-Gedichte, die die Kleinen aufsagen können, haben wir hier!

Wie sollte der Nikolaus angezogen sein?

Wichtig ist ein Nikolaus-Kostüm. Mit Mitra und Bischofsstab unterscheidet sich der Nikolaus deutlich vom Weihnachtsmann.

Soll der Nikolaus eine Rute mitbringen?

Ja, denn sie gehört dazu. Aber sie sollte Kindern keine Angst machen. Zweige von Bäumen – und nichts anderes sind Ruten – waren immer schon Fruchtbarkeitssymbole. Schön ist es, wenn der Nikolaus einen Barbarazweig mitbringt, den die Familie behalten darf. Umso größer ist die Freude, wenn er dann am Weihnachtsfest blüht.

Soll ich dem Nikolaus vorher etwas über mein Kind erzählen?

Ja, das ist wichtig. Der Nikolaus muss wissen, wie Ihr Kind heißt, mit wem es am liebsten spielt, was es gern mag, wofür es sich besonders interessiert. Bitte denken Sie daran: Der Nikolaus ist kein Erziehungsgehilfe!

Sollen beim Nikolausbesuch Lieder gesungen oder eine Geschichte erzählt werden?

Auf jeden Fall. Das gehört dazu. Am besten sprechen Sie die Auswahl mit „Ihrem“ Nikolaus ab. Vielleicht möchte er ja selber eine Geschichte aus „seinem“ Leben erzählen.

Wie machen wir es am besten mit den Nikolausgeschenken?

Verpacken Sie kleine Geschenke, und schreiben Sie jeweils den Namen des Kindes darauf. Die Geschenke werden kurz vor dem Besuch des Nikolaus vor die Tür gestellt. Der steckt sie dann in einen Sack. Obst, Gebäck und Süßigkeiten teilt er gerecht unter den Kindern auf.