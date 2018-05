Plitsch, platsch, Wasserspaß

Spritzen, Wellen machen, Schiffchen schwimmen lassen: An warmen Sommertagen spielen Kinder am liebsten im Wasser und bereiten sich dabei ganz nebenbei aufs Schwimmenlernen vor. Spritzige Spiel-Ideen fürs Planschbecken.



Sonnenhütchen auf, T-Shirt an und schön eincremen: Jetzt geht’s ab ins Planschbecken. Prima, wenn Kinder dort spielerisch mit dem nassen Element vertraut werden. Mama oder Papa ist natürlich dabei. Und die haben tolle Spiel-Ideen wie diese:



Entenjagd

Ziehe eine Plastikente an einer Schnur durchs Wasser. Dein Kind versucht, sie zu fangen. Natürlich entwischt das Entchen einige Male. Aber dann – schnapp – geschafft!

Was schwimmt auf dem Wasser?

Lass dein Kind ausprobieren, was oben schwimmt und was untergeht: Holzbaustein, Legostein, Korken, Schlüssel, Pingpongball, Murmel, Nagel, Ästchen, Blütenblatt, Baumblatt, Tannenzapfen, Metalllöffel, Plastiklöffel.

Alle Mann an Bord!

Im Planschbecken schwimmt eine Plastikschüssel als Boot. Jedes Kind bekommt fünf gleichfarbige Pingpongbälle. Die Kinder ver­suchen, einen Ball nach dem anderen ins Boot zu werfen. Wer landet die meisten Treffer?

Das Wasser täglich wechseln?

Wie oft sollte man das Bade-Wasser im Planschbecken wechseln? Hier die Antwort aus dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.