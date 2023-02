Für euch im Test: Die Schatzsuchen von AusgefuXt!

Was für ein tolles Erlebnis. Zunächst musste ich mich für eine der vielen verschiedenen Schatzsuchen von AusgefuXt entscheiden. Ich wählte die Pferde-Schatzsuche, da meiner Tochter ein absoluter Pferdefan ist. Nachdem ich alles ausgedruckt hatte, ging es ans Lesen und Basteln. Das dauerte tatsächlich am längsten. Alles war verständlich erklärt und ich musste nur die Orte der Schatzsuche ergänzen. Trotz Wintertemperaturen entschied ich mich für eine Suche im Garten. So konnten meine Tochter und ihre Freundinnen zwischendurch wirklich mal wie Pferde über den Hof galoppieren. Für mich war es toll, dass ich mir keine Rätsel ausdenken musste, sondern alles vorbereitet war. Es hat allen Spaß gemacht und der Schatz wurde nach ungefähr einer Stunde gefunden. Wir werden bestimmt noch mal auf die Schatzsuchen von AusgefuXt zurückgreifen.



Bewertung: 5 von 5 Sterne