Die Kleiderbox für Babys und Kinder von Little Cigogne im Test!

Am Ende des Mode-Quiz kann man sich drei Teile aus dem Sortiment aussuchen, die unbedingt in dem Paket enthalten sein sollen – man kann sich aber auch komplett überraschen lassen. Beim Bestellvorgang entstehen noch keine Kosten. Erst wenn das Paket zu Hause angekommen ist, entscheidet man, was einem gefällt und was man behalten möchte. Nimmt man alle drei Outfits, erhält man 25 % Rabatt auf die Bestellung. Die einzelnen Stücke einen Wert zwischen 10 und 30 Euro. Was man nicht behalten möchte, schickt man ganz einfach zurück. Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich vollkommen in Ordnung. Den größten Vorteil an dem Angebot von Little Cigogne sehe ich darin, dass von zu Hause aus geshoppt werden kann. Meine Tochter war sehr begeistert. Wir haben alle drei Outfits behalten und würden auch wieder bei Little Cigogne bestellen.



Bewertung: 5 von 5 Sterne