Woom Now im Test: So toll ist das neue Kinderfahrrad!

Woom Now: Unsere Erfahrungen

Hand aufs Herz: Als ich das Fahrrad das erste Mal sah, hätte ich es am liebsten selbst behalten. Stellt man den Sattel hoch, würde es mir wahrscheinlich sogar passen. Aber natürlich war es für meinen Sohn gedacht. ER sollte es testen. Und da er inzwischen so groß ist, dass ihm schon ein 26er-Fahrrad (wie das Woom Now 6) passt, kann ich zwischendurch auch mal darauf fahren.

Bei unserer ersten Draußentour sprachen uns hintereinander gleich zwei Bekannte an, dass wir auf dieses Rad besonders gut aufpassen und es immer sicher anschließen sollten (Fahrraddiebstähle sind, vor allem hier in der Stadt, leider keine Seltenheit).

Was optisch wohl als Erstes auffällt: Das Woom Now hat vorne ein kleineres Rad als hinten. Wie die Lastenräder. Und tatsächlich: Auch hier lässt sich vorne so einiges transportieren. Denn das Fahrrad hat über dem Vorderrad einen Gepäckträger, der sich hoch- und runterklappen lässt und über festmontierte, einstellbare Gurte verfügt. Hier ist problemlos Platz für eine Sporttasche, einen Fußball oder auch den Schulranzen. Und das Kind hat seine Fracht immer im Blick.

Finn liebt es, den Gepäckträger aus- und einzuklappen und die Gurte zu verstellen. Die Kinder bekommen so ganz schnell ein Gefühl von Eigenständigkeit und Kontrolle. Was vielleicht verlockend sein könnte: andere Kinder mitzunehmen. Doch Achtung: Das ist nicht erlaubt. Der Gepäckträger ist für zehn Kilogramm extra Gewicht zugelassen.

Wie ein Lastenrad, aber in leicht: mit praktischem Front-Gepäckträger

Das verhältnismäßig leichte Fahrrad gibt es in drei Größen und passt für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahre:

Es ist in zwei Farben erhältlich:

Moss Green/Formular Red (wie in unserem Test – wir finden die Farbe unglaublich schick!)

Ice Blue/Carbon Black

In unserem Wohngebiet gibt es viele Straßen mit Kopfsteinpflaster und auch einige Bordsteine, die nicht für (Fahr-)räder abgesenkt sind. Mit den dicken Schwalbe-Ballonreifen des Woom Now ist das aber alles kein Problem, da Unebenheiten locker abgefedert werden. Finn mochte es nie, auf Kopfsteinpflaster zu fahren, jetzt stört es ihn überhaupt nicht mehr. Was gut ist, da er ab seinem nächsten Geburtstag, wenn er zehn wird, nicht mehr auf dem Gehweg fahren darf, sondern mit der Straße vorlieb nehmen muss (wenn es keinen Radweg gibt).

In diesem Video stellen wir euch das Woom Now Kinderfahrrad kurz vor und verraten die Highlights: