Abschied vom Kindergarten

Antonia kommt gerade aus dem Feiern nicht mehr heraus: Kindergartenabschied und Einschulung – und die fällt dieses Jahr sogar mit Papa Harrys Geburtstag zusammen.



Man muss die Feste ja feiern, wie sie fallen. Und gerade fallen sie sehr viel. Über die Namenstage und die Trostgeschenke habe ich ja schon geschrieben, jetzt steht ein weiterer großer Tag bevor. Am 11. September wird Antonia eingeschult, an dem Tag habe ich auch Geburtstag, wir feiern also doppelt.

Old school

In meiner Kindheit wurde die Einschulung noch mit weniger Brimborium begangen, eher wie ein erster Arbeitstag im neuen Job. 1979 wurde ich mit einer großen roten Schultüte und einem orange-blauen Tornister (kein echter „Scout“, sondern ein Fake-Modell würde man heute sagen) zur Schule gebracht. Wir bekamen eine biegsame Plastiktafel mit abwischbaren Buntstiften, einen Stundenplan, und fertig. Damit hatte der „Ernst des Lebens“ – wie ständig versichert wurde – für uns i-Dötzchen begonnen. Vermutlich gab es an der katholischen Grundschule auch noch einen Einschulungsgottesdienst, aber daran habe ich keine Erinnerung mehr. Antonias erster Schultag wird mit einer multireligiösen Feier in der katholischen Pfarrkirche gegenüber der Schule beginnen.

Übernachten in der Kita

Da jedem Neubeginn auch ein Abschied innewohnt, wurde vor den Ferien ausgiebig im Kindergarten gefeiert – und zwar mit dem durchaus historischen Ereignis einer Kita-Übernachtung. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Antonia auswärts ohne Eltern geschlafen (dafür hatte sie vier mittelgroße Kuscheltiere dabei). Eine abendliche Stadtführung und eine Nachtwanderung standen nach einem Sommerfest mit den Eltern auf dem Programm, am nächsten Morgen dann der buchstäbliche Rauswurf aus dem Kindergarten – mit Sprung durch die Ausgangstür und sanfter Landung auf der Turnmatte. Jetzt wurde wahr, was der Slogan des Kindergartens sagt: Klein reingehen und groß rauskommen. Die Jahre vergingen rasend schnell. Noch mal so viel Zeit, und es heißt Abschied von der Grundschule…

Vorfeiern? Lieber nicht!

Beinahe hätte Antonia sogar zweimal Einschulung feiern können. Denn die Lehrerin hat selbst ein Kind, das eingeschult wird. Und da sie sowohl bei ihrem eigenen Kind als auch bei ihrer neuen Klasse dabei sein will, sollten wir die Einschulung am letzten Ferientag mit ihr „vorfeiern“, bevor es am nächsten Tag dann offiziell ohne Klassenlehrerin losginge. Diese Idee war jedoch nicht ganz mehrheitsfähig. Denn: Man muss die Feste schließlich feiern, wie sie fallen.