Antonia schwimmt!

Ein Urlaub im Süden ersetzt die beste Schwimmschule – davon ist Nadine Luck überzeugt. Seit die Familie auf Kreta war, schwimmt Antonia wie ein griechischer Delfin. Und bekommt daher das deutsche Seepferdchen.



Eigentlich hatten wir schon im vergangenen Jahr damit gerechnet, dass es bald mit Antonia und dem Schwimmen klappt. Irgendwie über Wasser halten konnte sie sich schon lange, wobei ihr Schwimmstil vor allem an den eines Hundes erinnerte, der irgendwie in Richtung Stöckchen paddelt. Im Schwimmbad waren wir oft, sommers wie winters, aber für einen Schwimmkurs hatten wir nie so richtig Zeit.

Jetzt, im Urlaub auf Kreta, hatten wir direkt vor unserem Zimmer einen Pool, und direkt am Hotel lag das Meer. Antonia hechtete morgens, mittags, abends entweder in den Pool oder in die Wellen – und schwamm auf einmal richtig lange Strecken. Das tat sie mit bester Brustschwimm-Technik, wo auch immer sie die inzwischen aufgelesen hatte. Gegen Ende des Urlaubs war uns klar: Jetzt kann sie weit und lange genug schwimmen, um das Seepferdchen-Abzeichen zu machen.

25 Meter? Ein Kinderspiel!

Wieder zu Hause fragten wir im nahen Schwimmbad nach, wie das so läuft mit der Schwimm-Prüfung. Wir wussten nicht, ob man sich vorher dafür anmelden muss, ob es spezielle „Seepferdchen“-Tage gibt oder extra Trainingstunden. Doch, sieh an: „Will sie es sofort machen?“, fragte der Bademeister. Es sei gerade wenig los, Antonia könne gleich starten, wenn sie möchte. Das ließ sie sich nicht zweimal sagen und sprang zum ersten Mal in ihrem Leben ins tiefe Schwimmerbecken. So, als hätte sie nie was anderes gemacht. Dann schwamm sie los. Das war super und mir als Mama ist das Herz übergelaufen. Zu sehen, wie sich meine Kleine im riesigen Becken fortbewegt – herrlich! Sie schwamm sogar über die 25 geforderten Meter hinaus, bis sie der Bademeister stoppte. Was waren wir stolz!

Zum Boden tauchen

Als nächstes sollte sie im Nichtschwimmerbecken nach einem Ring tauchen. Weil der Bademeister aber gerade Aufsicht hatte, wollte er keinen Ring holen. Es genügte ihm, dass sie mit den Händen auf die Fliesen am Beckenboden klatschte. Das fand ich ein bisschen schade – ich erinnere mich gut an mein eigenes Ringetauchen. Dass Antonia es kann, weiß ich aber, sie tauchte schon öfter nach Gegenständen. Also: geschenkt.

Dritter Prüfungsteil: Der Bademeister las meiner Süßen die Schwimmregeln vor. Sie solle nicht mit vollem Bauch ins Wasser gehen, sondern nach „der Wienerle im Brötchen“ erst 20 Minuten warten. Sie solle duschen, bevor sie ins Becken steigt. Und nur an den ausgewiesenen Stellen vom Beckenrand springen. „Das war ein bisschen langweilig“, sagte Antonia nach der bademeisterlichen Anweisung. Stolz wie Oskar ist sie dennoch, als sie danach Seepferdchen und Urkunde überreicht bekommt. Und jetzt? Will sie einen Meerjungfrauen-Schwimmkurs machen, mit einer „richtigen“ Flosse. Dieser wird bei uns im Schwimmbad Leuten angeboten, die bereits gut schwimmen können.

Ich stehe jetzt übrigens auch vor einer großen Herausforderung: Ich muss das Seepferdchen-Abzeichen an ihren Badeanzug nähen, ohne dass ich Löcher hineinsteche. Ups.