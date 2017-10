Ihren sechsten Geburtstag hat Geburtstagskind Antonia noch mehr herbeigesehnt als die vergangenen. Warum das so ist, wie sie ihn feiert und was im neuen Lebensjahr alles ansteht – das dokumentiert Mama Nadine Luck im Brief an ihre Tochter.



Liebe Antonia,

„Weißt du, warum ich mich über den sechsten Geburtstag noch mehr freue als über den fünften?“ Das hast Du mich vor wenigen Tagen gefragt – und gleich geantwortet: „Weil ich jetzt zwei Hände brauche, um meine Zahl zu zeigen.“ Wow. Zwei Hände sind eine Menge – jedenfalls dafür, dass Dein Kindergarteneintritt doch erst gestern war, gefühlt, und Deine Babyzeit auch nicht so lange her ist!

Aber nein, wir wollen heute nicht in der Vergangenheit schwelgen. Schauen wir nach vorne:

Get the party started

Zunächst, und das ist kurzfristig gesehen das wohl Wichtigste für Dich, steht Deine Geburtstagsparty an! Gleich zehn Kinder sind eingeladen. Mit Dir und Valentin zusammen seid Ihr zwölf, für die ich eine Schatzsuche durch den Park ausgetüftelt habe, mich in Regenbogenkuchen versuchen werde und für die Papa neue Zaubertricks einstudiert hat. Klar wollen wir Dir das rauschendste Geburtstagsfest veranstalten, das Du je erlebt hast! Und ja, keine Sorge, dein sehnlichster Wunsch der vergangenen Monate wird auch endlich erfüllt: Du bekommst das Playmobil-Schloss!

Die größte Veränderung im kommenden Lebensjahr aber wird sein, dass Du wirklich in die Schule kommst. Wir hätten Dich als sogenanntes Kann-Kind beinahe schon in diesem Jahr eingeschult – und haben dann doch gekniffen. Jetzt sind wir sehr froh über den Rückzieher: Immerhin gehst Du derzeit so gerne in den Kindergarten wie noch nie. Du hast tolle Freunde, viel Spaß beim Spielen und Basteln – es ist schlichtweg eine gute Zeit!

Jetzt bist du Vorschulkind!

Du hast jetzt einmal pro Woche Vorschulübungen, da geht Ihr in den Keller der Einrichtung, weil im Schulhaus gegenüber kein Raum frei ist. Das gefällt Dir und Deinen Freunden gut. Wir haben Dich auch bereits auf die Warteliste für die Mittagsbetreuung der Schule setzen lassen. Ich würde Deine Hausaufgabenbetreuung in der ersten Klasse gern selbst überehmen – aber vermutlich werde ich ab Januar wieder halbtags in einem Büro arbeiten statt wie bisher nur zu Hause. Ich schaffe es dann schlichtweg nicht, Dich um 11.20 Uhr von der Schule abzuholen, was nötig wäre. Das finde ich schade – doch Du eher nicht, denke ich. Immerhin bist Du auch jetzt, im Kindergarten, gerne ein „Mittagskind“.

Du liebst das Singen

Die Zeit bis zum Schulstart aber wollen wir noch in vollen Zügen genießen (- und die danach auch, gell?): Wir werden im kommenden Jahr noch mindestens zwei tolle Urlaube machen (nach Lanzarote in wenigen Wochen und nach Kreta im kommenden Sommer). Und im Alltag wirst Du Deinen Hobbys nachgehen: Zum einen wirst Du weiter singen. Du bist in der chorischen Früherziehung des Bamberger Domchors, in einer kleinen Gruppe mit nur fünf anderen Kindern und einer tollen Chorleiterin! Das ist Dein vielleicht liebster Kurs, immerhin willst Du einmal Sängerin werden! Auch tanzen wirst Du weiterhin, es ist Deine zweite große Leidenschaft. Und weil Dir Ballett ein bisschen langweilig wurde, gehst Du jetzt in einen Bauchtanzkurs. Dein drittes Hobby ist das Malen – Du malst so herrlich! Ich hoffe, ich schaffe es, viele Deiner schönsten Bilder aufzubewahren, damit Du später sehen kannst, dass wir zu recht so stolz auf Deine Kunstfertigkeit sind!

Mein Schätzchen, ich hoffe, Du bleibst so lustig, wie Du jetzt bist. Ich hoffe, Du stiehlst Papa weiterhin die Show, weil Du bessere Zaubertricks kannst als er. Und ich hoffe, dass Du weiterhin so gute Freunde um Dich hast, im Kindergarten genauso wie beim Tanzen und beim Chor.

Alles Liebe zum Geburtstag, mein Schätzchen!

Deine Mama