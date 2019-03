Conni geht auf die Buchmesse

Bloggerin Nadine Luck war auf der Leipziger Buchmesse. Mitgebracht hat sie die aktuellen Buchtrends für Nachwuchs-Leser und Gedanken zur Altersangabe auf Kinderbüchern.



Manche Fünfjährige stehen nach wie vor auf unkaputtbare Kleinkind-Pappbilderbücher, die eigentlich fürs zweijährige Geschwisterkind angeschafft wurden. Andere dagegen lieben es in diesem Alter, aus vergleichsweise dicken Klassikern wie „Die kleine Hexe“ und „Räuber Hotzenplotz“ vorgelesen zu bekommen. Auf der Leipziger Buchmesse habe ich in den vergangenen Tagen mit anderen Familienbloggern und Verlagsvertretern über viele Fragen rund um Kinderbücher diskutiert – etwa auf Einladung des Carlsen Verlags, der uns mit einer Torte und vielen Neuheiten überraschte.

Fest stand für uns nach der Diskussion über Altersangaben auf Kinderbüchern: Sie können nur eine Orientierung darstellen und keine Vorgabe sein. Manche Kinder, etwa geschulte Zuhörer, begreifen komplexere Bücher schneller als die, die mehr Freude an toll illustrierten Bänden haben und denen es weniger um die aufwändige Geschichte geht. Und wenn Dino-Fans schon viel über ihre Lieblinge wissen, wollen sie immer tiefer in die Urzeit-Welt eintauchen. Da genügt dem Fünfjährigen der „WAS IST WAS-Junior-Band Dinosaurier“ für Kinder bis sechs nicht mehr.

Vom Känguru zum „Neinhorn“

Auch „Conni“ ist Geschmacksache. Die einen teilen ihr Leben mit dem Mädchen mit der roten Schleife im Haar, die anderen halten sie für eine Nervensäge und machen einen Bogen um sie. Klar war jedenfalls, dass die Vertragsvertreter von Carlsen den Inhalt von „Conni geht zum Kinderturnen“, das Ende des Jahres erscheinen wird, nicht verraten müssen… Wir alle wissen, worum es gehen wird.

Andere Bücher waren überraschender. Marc-Uwe Kling, der bisher vor allem durch seine genialen „Känguru-Chroniken“ bekannt war, schreibt nach ersten erfolgreichen Versuchen weiterhin Kinderbücher, bei Carlsen erscheint ebenfalls im Oktober das witzige „Neinhorn“.



Trendthemen für Kinder sind nach wie vor Umweltschutz, Bäume, Bienen. Da fiel mir als besonders aufwändig und liebevoll aufgemacht das Buch „MEER!“ von Piotr Karskis (Moritz-Verlag) auf. Auch Magie und Zauberei sind immer noch gefragte Inhalte und das nicht nur in Harry Potters Welt. Die Buchhelden lernen das Zaubern denn auch nicht nur in Hogwarts, sondern auch in „Die Feenschule“, wie eine erfolgreiche Reihe für Kinder ab 5 von Oetinger heißt, in der „Schule der magischen Tiere“ (für Kinder ab 8, Carlsen) oder in „Die geheime Drachenschule“ (Baumhaus-Verlag, für Kinder ab 9).

Dauerthema DIY

Ansonsten gibt es einerseits viele Bücher rund um die Stärkung von Kindern. Dennoch sind charakterstarke Kinderbuchhelden wie Ronja Räubertochter eher selten vertreten. Es gibt wesentlich mehr rosaglitzernde Bücher mit stereotypen Protagonistinnen für Mädchen oder alternativ piratenstarke Helden für Jungs. Klischeealarm! Allerdings orientiert der Markt sich an den Interessen, die Bücher scheinen sich zu verkaufen.

Erfreulicher finde ich da, dass Bastel-Bücher immer kreativer werden, denn Basteln ist mein Kerngeschäft als Mutter einer werkelwütigen Tochter. Besonders inspirierend finde ich hierbei etwa das „Disney Ideen Buch“ aus dem Dorling Kindersley-Verlag, mit dessen Hilfe wir Bastelprojekte rund um die tollsten Disney-Figuren realisieren können, und das Buch „Squishy, Schleim & Knete“ aus dem EMF-Verlag, das Anleitungen für Knautsch-Spielzeug zum Selbermachen bietet. Genau unser Ding!

Mein Fazit

Die Messe ist sehr inspirierend, ich bin auf wesentlich mehr spannende Kinderbücher gestoßen, als ich uns besorgen kann. Rein nach Altersempfehlungen werde ich mich künftig nicht mehr richten – ich werde die Kinder beim Bücherkaufen mehr und mehr konkret einbeziehen, denn sie wissen am besten, was sie interessiert.