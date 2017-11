Das Leben ist ein Kindergeburtstag

Endlich ein Lebenszeichen von Nadine Luck! Die Redaktion ist erleichtert, denn Nadine hat ein wagemutiges Ereignis überstanden: Antonias Geburtstagsfeier mit insgesamt 13 Kindern. Fazit: Es war bezaubernd und grenzwertig gleichermaßen.



Ich konnte es nicht mehr hören: „Pro Lebensjahr ein Gast – so lautet doch die Regel beim Kindergeburtstag, oder?“ Das sagten alle zu mir, denen ich von Antonias Party erzählt hatte, die wir mit insgesamt 13 Kindern feiern würden. Jaja, dachte ich dann – redet nur. Wir wollen für Antonia die zauberhafteste Party schmeißen, die sie je erlebt hat, und fünf oder sieben Kinder mehr oder weniger – das ist doch egal, oder?

Die Gästeliste wuchs und wuchs

Außerdem: Ich fand, wir hatten Verpflichtungen. Auf der Gästeliste standen die Kinder, die Antonia dringend einladen wollte, dazu Kinder von Freunden der Familie – und schließlich auch Kinder, auf deren Partys Antonia eingeladen war, bei denen wir uns revanchieren wollten. Als wir die Liste voll hatten, erzählte Antonia noch, dass ein Kind aus dem Kindergarten sooooo gerne auch eingeladen wäre. „Können wir sie nicht noch dazu einladen? Bittteeeee!“ Na gut, wir willigten ein. Wir würden eh eine Schatzsuche draußen machen, und ob da einer mehr oder weniger dabei ist – geschenkt. Dachten wir.

Wir dachten falsch. Das kollektive Donuts- und Kuchenessen lief noch sehr gesittet ab, mal abgesehen davon, dass es pure Hektik war, allen Gästen einzuschenken. Bei 13 Kindern hat immer eines Hunger. Oder will „noch einen Donut“ oder „mir schmeckt der Kuchen nicht, ich mag ihn lieber nicht auf dem Teller haben“, oder „Ups, mein Becher ist ausgeschüttet“. Ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, ich kann jetzt ein wenig nachvollziehen, wie sich eine Bedienung auf dem Müchner Oktoberfest fühlen mag (- auch wenn unsere Becher mit Grusel-Limo bei weitem nicht so schwer waren wie ein Maßkrug).

Einmal Durchzählen, bitte!

Anschließend ging es auf Schatzsuche in den angrenzenden Park. Eigentlich eine gute Idee, will man meinen, die Kinder werden ausgelüftet und hören auf, das Spielzeug von Antonia und Valentin zu pulverisieren. Außerdem dachte ich, das sei ein Selbstläufer – ich hatte das idyllische Bild vor Augen, dass die Kinder wie brave Pfadfinder in Zweierreihen und händchenhaltend vor mir herspazieren würden. Doch Pustekuchen! Gefühlt in 13 Himmelsrichtungen rannten sie los, einige waren gleich in der Schrebergartensiedlung verschwunden, andere klagten nach zwei Schritten über Seitenstechen. Und ich? Ich hatte nackte Panik, dass einer der Schatzsucher verloren geht, entweder einer von den Schnellen oder einer von den Langsamen.

Es lief aber gut. Der Schatz wurde gefunden, und wir kamen alle wieder heile zu Hause an – zu Harrys Zaubershow. Er hatte im vergangenen Jahr viele Tricks einstudiert, und gab sie nun zum Besten. Die Kinder waren begeistert – also, fast alle… Antonia, die es gewohnt ist, Papas Assistentin zu sein, kam nicht zurecht damit, dass sie ihre Rolle heute mit anderen Kindern teilen musste, die alle mal eine Kugel schweben lassen und Karten verschwinden lassen wollten. Uff, das gab Ärger!

Und es gab noch mehr: eine Würstel-Pommes-Schlacht, einen Kinderzimmer-Verwüstungs-Marathon, eine Goodie-Bag-Suche und – wirklich! – viele glückliche Kinder. Auch das Geburtstagskind wurde wieder selig: Antonia wünschte sich abschließend, dass es erst vormittags sei, damit sie genau das nochmals erleben könnte – und wir müssten im kommenden Jahr dieselbe Party wieder machen.

Vorfreude auf das nächste Jahr

Und ich? Ich hätte am liebsten sofort den Indoor-Spielplatz angerufen, um fürs kommende Jahr das durchorganisierte Rundum-Sorglos-Geburtstagspaket zu buchen, tiefenerschöpft, wie ich war. Leider aber hatte ich keine Zeit, zum Hörer zu greifen. Nach dem groben Aufräumen der verwüsteten Wohnung wartete die Höchststrafe auf mich: der Aufbau des Playmobilschlosses, das wir Antonia geschenkt hatten.

Inzwischen, einige Tage später, ist das Schlimmste vergessen, und ich sehe wieder klar. Es gibt nicht viele Jahre, in denen wir unseren Kindern so ein fantastisches Fest bereiten können. Ich vermute, das werden sie auch nie vergessen. Und darum wird es auch im kommenden Jahr wieder eine tolle Mottoparty geben. Wie viele Kinder wir einladen werden? Schauen wir mal!