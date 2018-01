Das Leben ist kein Kindergeburtstag

Valentin ist zurzeit ziemlich süß – und auch ein bisschen zu bemitleiden: Denn immer, wenn die Lucks derzeit bei anderen Familien eingeladen sind, denkt er, es handle sich dabei um einen Kindergeburtstag. Mama Nadine ist das ein bisschen peinlich.



Neulich in Aschaffenburg: Wir besuchen eine befreundete Familie, um uns endlich einmal wiederzusehen und gemeinsam Raclette zu essen. Weil dies kurz nach Weihnachten stattfindet, bringen wir den Kindern kleine Geschenke mit. Es ist ein schöner Abend, wir lachen viel, probieren Brettspiele aus – und alle kriegen Eis zum Nachtisch. Als wir uns verabschieden, fällt Valentin etwas ein: „Wo ist meine Süßigkeitentüte?“ fragt er. Das kennt er ansonsten ja von Partys – eine Mitgebsel-Tüte gibt es immer! „Valentin, das ist heute kein Kindergeburtstag“, sage ich beschwichtigend. Seine Forderung den Freunden gegenüber ist mir ein bisschen unangenehm, er aber bleibt dabei. „Ich habe keine Süßigkeiten bekommen!“, sagt er und verdrückt ein Tränchen. Die Gastgeber, erfahrene Eltern, haben ein Einsehen und lassen Valentin in eine Tüte mit Schokokugeln greifen…

Dreimal Geburtstag?

Wenige Tage später sind wir nachmittags bei Freunden eingeladen, die wir öfter sehen – und auch hier haben wir es noch ein bisschen weihnachtlich, essen Plätzchen und bescheren die jeweils anderen Kinder mit kleinen Geschenken. Valentin hat somit auch ein Mitgebsel bekommen und muss nichts einfordern. Zuhause aber fällt ihm etwas auf: „Mama, warum durfte Noah seinen Geburtstag gleich drei Mal feiern? Ich durfte gar nicht, und er drei Mal?“

„Aber wieso…?“, überlege ich – da fällt mir ein, dass wir in den letzten Wochen die Freunde insgesamt drei Mal besucht hatten, das erste Mal tatsächlich anlässlich Noahs Geburtstag. Denkt Valentin, dass all diese Zusammentreffen Geburtstagsfeiern sind?

„Mein Schatz“, versuche ich ihm zu erklären, „nur weil wir uns mit Freunden zusammensetzen und ein bisschen feiern, heißt das nicht, dass jemand Geburtstag hat. Wir haben einfach so einen netten Tag. Geburtstage sind nur ganz selten im Jahr.“

„Aber…“, sagt Valentin, und braucht offenbar ein bisschen, um zu begreifen.

„Und weißt du? Einige Male musst du noch schlafen, und dann ist endlich dein Geburtstag“. So versuche ich, ihn zu trösten. In vier Wochen ist er nämlich dran mit Einladen, Kuchen und Geschenken. Bis es so weit ist, wird er allerdings noch einige Süßigkeiten einfordern.