…und wie sie sich in Luft auflöste. War gar nicht so schlimm, alle Dinge für die Einschulung zu besorgen, findet Mama Nadine Luck. Sie hat nämlich das besondere Angebot eines Schreibwarenladens angenommen und einkaufen lassen.



Ich hab’s ja ein paar Wochen vor mir hergeschoben: Die Materialliste für den Schulstart abzuarbeiten, die uns eine Grundschullehrerin beim vorbereitenden Elternabend in der Schule in die Hand gedrückt hatte. „Wie soll ich das nur vor unserem Urlaub schaffen?“, fragte eine befreundete Mutter, die in den Ferien vier Wochen lang weg sein würde. Ich dachte das auch, obwohl wir nur ein paar Tage wegfahren wollten, und sah mich schon wochenlang in den Gängen des Schreibwarenladens herumirren. Bei einigen Dingen, die auf der Materialliste standen, würde ich zudem einen Dolmetscher brauchen – denn was in aller Welt sind Jurismappen? Davon hatte ich noch nie gehört. Und was ein Heft Buntpapier (gummiert) sein sollte, ist mir auch nicht so klar.

Was Pinsel sind, weiß ich wiederum natürlich – aber, ach herrje, wir sollen sie in verschiedener Form, Größe und Ausstattung besorgen. Überhaupt sollen wir auf die Qualität der Schulprodukte achten, das hatte uns die Lehrerin eingeimpft. Wenn etwa die Wasserfarben nicht gut decken, würden unsere Kinder wenig Freude damit haben. Puh, das wird eine heitere Schnitzeljagd durchs Schreibwarengeschäft, befürchtete ich, und als Preis winkt mir nichts außer einer dicken Rechnung an der Kasse. Keine tolle Aussicht.

Ein erstaunliches Angebot

Und dann lief alles so schnell und erfreulich ab, wie ich es nie im Leben erwartet hätte. Ich hatte Antonia zu einem Ferien-Mal-Workshop des örtlichen Einkaufszentrums gebracht. Dann hörte ich die Durchsage: Wer im Schreibwarenladen des Einkaufszentrums seine Materialliste für den Schulstart abgibt, bekommt von den Verkäufern alles zusammengestellt. Die Liste dürfe sogar gemailt werden. Konnte es wirklich so einfach sein?

Als ich Antonia wieder abholte, drückte ich tatsächlich einer Verkäuferin meine Liste in die Hand, und sie forderte mich auf, eine Viertelstunde ins Café zu gehen. Die Kinder konnten derweil in der Spielecke des Geschäfts bleiben. Gesagt, getan: Ich gönnte mir einen Cappuccino, und die Kinder hatten ebenfalls ihren Spaß. Als wir fertig waren, war unser Einkaufswagen voll mit Schulmaterialien. Ich konnte es nicht fassen – und war etwas misstrauisch: Hatte mir die Verkäuferin nur teure Produkte untergejubelt?

Toller Service, super Preise

Sie kam noch mal auf uns zu und stellte ein paar Fragen: Welche Farben soll der Ordner haben? Welche Schere möchte Antonia? Und, haha, welches Motiv soll auf der Jurismappe sein? Ich sah, dass viele preisreduzierte Schreibwaren im Wagen lagen, die – ich machte den Schnellcheck – teilweise deutlich günstiger waren als in Internetshops. Wie war das möglich?

Die Verkäuferin erklärte mir, dass wegen der Mengen, die zum Schulstart umgesetzt würden, auch höhere Rabatte der Großhändler möglich seien, die an die Kunden weitergegeben würden. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Und ehrlich: Ich habe selten so entspannt einkaufen dürfen. Die ewig lange Liste war in null Komma nichts abgearbeitet, und an der Kasse hatte ich nur einen zweistelligen Betrag berappen müssen. Ein Geschenk fürs Schulkind gab’s obendrein. Und jetzt? Jetzt haben wir noch ein bisschen Ferienzeit übrig, ohne Verpflichtungen.

Euch, liebe Leser, wünsche ich einen ebensolche Angebote in eurer Stadt. Und mir, mir würde ich so einen Service auch beim wöchentlichen Großeinkauf wünschen…